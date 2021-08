Slováci, zbystrite pozornosť: Od soboty sa mimoriadne zmení cestovný poriadok železníc

V sobotu (21. 8.) vstupuje do platnosti mimoriadna zmena cestovného poriadku Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).

V septembri sa opäť zavádzajú vlaky SuperCity (SC) Pendolino do Prahy, ktoré nepremávali pre pandémiu od marca minulého roka. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.

Vlak SC Pendolino s plánovaným odchodom o 15.12 h z Prahy a príchodom do Košíc o 23.11 h bude opätovne zavedený od 24. septembra. Vlak bude vedený v piatky a 27. októbra, 16. novembra, nepôjde dňa 29. októbra. V opačnom smere bude vlak premávať v soboty a 28. októbra, 17. novembra, nepôjde dňa 30. októbra. Štartovať by mal z Košíc o 4.47 h a do Prahy má doraziť o 12.27 h. "Vedenie vlakov bolo pozastavené spolu so všetkými medzištátnymi spojmi ešte počas prvej vlny nového koronavírusu od marca 2020," priblížil Kováč.

V dňoch 4. a 5. septembra nebude z dôvodu výluky vo vlaku R 614 Tatran Zemplín (Humenné 21.54 h – Bratislava, hlavná stanica 5.49 h) radený vozeň na prepravu automobilov. Rýchlik bude mať v noci zo 4. na 5. septembra zmenený cestovný poriadok v úseku Humenné – Liptovský Mikuláš a bude v tomto úseku vedený ako vlak R 11614. Pre výluku nebude autovozeň radený ani vo vlaku R 615 Tatran Zemplín (Bratislava, hlavná stanica 22.53 h – Humenné 6.33 h), a to v dňoch 5. a 6. septembra.