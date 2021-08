Na stole sú veľké zmeny v ozbrojených silách: Navýšenie počtu vojakov a to nie je všetko

Ministerstvo obrany (MO) SR navrhuje k 31. decembru 2022 zvýšiť počty v Ozbrojených silách (OS) SR o 523 profesionálnych vojakov, 202 zamestnancov a 460 vojakov v zálohe.

Celkovo by tak malo v OS SR pôsobiť 23.983 zamestnancov, z toho 19.573 vojakov. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

Navrhované zvýšenie počtov ľudí v ozbrojených silách rezort zdôvodňuje napríklad potrebou budovania nových spôsobilostí na zabezpečenie plnenia Cieľov spôsobilostí 2021 pre Slovenskú republiku, plánovanými organizačnými zmenami, reorganizáciou 81. krídla v súlade s potrebami pre novozavedené bojové lietadlá F-16 či plánovaným presunom zamestnancov z Agentúry správy majetku do podriadenosti ozbrojených síl.

O 59 profesionálnych vojakov viac by mohlo byť vyčlenených na plnenie úloh ministerstva, Vojenskej polície a ďalších organizácií v pôsobnosti rezortu. Ministerstvo argumentuje napríklad potrebou zabezpečiť plnenie úloh Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultná nemocnica počas mimoriadnych udalostí, či podporou udržateľnosti nasadenia zdravotníckych spôsobilostí ozbrojených síl v operáciách. Ďalšími dôvodmi má byť zvýšenie počtu miest zastúpenia MO SR pri medzinárodných organizáciách, ale aj zabezpečenie krízového manažmentu Vojenskej polície.

V počtoch zbraní a techniky by malo prísť k viacerým zmenám. V súlade s plánom dodania novej výzbroje sa má zvýšiť počet samohybných kanónových húfnic z 33 na 41 kusov. Rovnako majú byť dodané tri bojové obrnené vozidlá 8x8. Zo 17 na 25 sa majú zvýšiť počty raketometov. Počet bojových tankov má byť 30, jeden ubudne. Po novom tiež nebude k dispozícii žiadny cvičný vrtuľník.

Ministerstvo plánuje v budúcom roku tiež reorganizáciu Úradu hlavného lekára na Veliteľstvo vojenského zdravotníctva a Veliteľstva brigády bojového zabezpečenia na Veliteľstvo brigády spoločnej podpory. V Rožňave má vzniknúť 5. delostrelecký pluk. Zmeniť sa má aj usporiadanie Základne nasaditeľných komunikačných a informačných systémov (KIS) a Základne stacionárnych KIS na 6. spojovací pluk rozmiestnený v Ružomberku a Trenčíne.