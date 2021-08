Slováci uverili tomu, že sa dostali k utajovanému plánu pandémie, policajti zúria: Najprimitívnejšia urážka!

Na sociálnych sieťach sa vo viacerých príspevkoch šíri dokument, ktorý hovorí o tom, ako sú „naplánované" jednotlivé vlny boja proti koronavírusu.

Ako v tejto súvislosti na profile „Hoaxy a podvody - Polícia SR" upozorňuje Policajný zbor SR, ide o absolútny nezmysel a pozorný čitateľ si to všimne už vďaka mnohým chybám, ktoré dokument obsahuje.

„Slovo ,Covit´ je len čerešničkou na torte," konštatuje polícia s tým, že hovoriť o akomsi plánovaní dopredu po roku a pol trvajúcej pandémii je najprimitívnejšou urážkou práce všetkých zamestnancov v oblasti zdravotníctva a urážkou obetí tohto ochorenia. „Len vďaka zavedeniu mimoriadnych opatrení ich nie je viac," zdôrazňujú policajti.

Polícia zároveň vysvetľuje, že pandémia so sebou prináša následky v podobe ekonomických škôd štátnych a súkromných podnikov. „Ak si ktokoľvek myslí, že pandémia bola naplánovaná len preto, aby istým firmám, napríklad vyrábajúcim vakcíny, priniesla zisk, tak je tento ,logický úsudok´ na omyle. Nie je na tomto svete štát, ktorý by dal čokoľvek za to, aby sa pandémia lusknutím prsta vytratila," zdôraznila polícia s tým, že škody a následky koronavírusu sú obrovské.

Zároveň polícia uvádza, že takýto hoax šíri aj osoba, ktorá si vo svojom profile uvádza, že pracuje na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Trnave. „Obrátili ste sa na nás s otázkami, či naozaj takéto bludy šíri príslušníčka Policajného zboru. Môžeme vám potvrdiť, že daná osoba na danom útvare nepracuje a nikdy nebola policajtkou," dodala polícia.