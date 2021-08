Chcete privítať pápeža Františka, ale osobne sa vám to nepodarí?

Využite jedinečnú možnosť stať sa súčasťou bilbordov pre Svätého Otca, ktoré budú lemovať jeho cestu po Slovensku! Desiatky bilbordov, vítajúcich pápeža Františka, budú zložené z mozaiky portrétových fotografi í Slovákov, čitateľov Nového Času. Mnoho z vás sa už zapojilo a ešte stále máte šancu sa pridať, no mali by ste sa poponáhľať, lebo počet je obmedzený. Ako na to?