Annamária spravila zásadné rozhodnutie: Ako bude ďalej riešiť svoju situáciu tehotná atlétka v balerínkach?

Chce sa naďalej venovať športu, v ktorom dosahuje už v mladom veku úspechy. Annamária (16) z chudobnej moldavskej osady je jednou zo 7 detí Izabely (38) a žije v chatrči.

Zviditeľnil ju beh v balerínkach na miestnych pretekoch, no vďaka usilovným tréningom sa nedávno dokonca stala dorasteneckou majsterkou Slovenska v behu na 1 500 metrov. Tínedžerka však otehotnela a aj spolu s mamou riešia, čo ďalej. Novému Času prezradili viac.

O športovo nadanej Annamárii (16), ktorú čoskoro čaká nástup do deviateho ročníka školy s maďarským vyučovacím jazykom, sa po správe o jej prírastku začali zaujímať viaceré organizácie a združenia. Chceli tejto chudobnej rodine pomôcť najmä po odbornej a poradenskej stránke. Mama šikovnej bežkyne Izabela sa všetkým poďakovala, ale po rozhovore s dcérou sa už obe vraj definitívne rozhodli.

„Annnamária pôjde na potrat. Nie je to lacné a náš rozpočet to nezvládne, ale je to správne rozhodnutie. Jednak nechcem, aby si dcéra zničila život tak ako ja, keď som rodila už ­­v 17-ke, no jednak chce ďalej športovať. Beh je jej veľkým koníčkom,“ povedala Izabela, ktorá má ešte aj ďalších šesť detí - Richardu (21), Izabelu (19), Richarda (17), Juraja (14), Julianu (13) a Radoslava (12).

Ťažké rozhodnutie

Pri vyslovení riešenia o potrate sedela aj samotná Annamária a hoci jej nebolo veľmi do reči, pritakala, že je to jej rozhodnutie a už sa s tým zmierila. „Teším sa už do školy a na spolužiakov. Chcem ďalej behať a víťaziť. Vynasnažím sa, aby som mohla už čoskoro opäť riadne trénovať,“ uviedla Annamária, ktorá kvôli potvrdenému tehotenstvu nemohla ďalej pretekať za Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou. Za jej úspechmi však nie je len vlastný talent, ale aj prístup a obrovská verva jej trénera Norberta Peczeho, ktorý ju objavil na miestnej dráhe.

„Annamária má na vlastné deti ešte čas, veď 16 rokov mala len 1. augusta. Práve v športe sa jej otvárala nová cesta a budúcnosť, ale palicu nad ňou lámať nebudem a ani ju trestať. Našla si známosť, Sebastiana, ktorý má už 18 rokov, ale aj dve deti. No nežije so svojou družkou. Spoznali sa v osade, ale už nie sú spolu. Sama som si všimla, že jej rastie bruško a testy potvrdili, že je v 9. týždni tehotenstva. Rozhodnutie o potrate je ťažké, ale definitívne a podstúpi ho čím skôr. Súhlasil s tým aj Sebastian,“ dodala so slzami v očiam a zakrývajúc si tvár skormútená Izabela.