Tragický požiar v Trenčianskej Teplej: Bratia prišli naraz o otca Jozefa († 58) i mamu Jaroslavu († 57)

Rodinné nešťastie! Hasiči vo štvrtok v skorých ranných hodinách zasahovali pri mimoriadne tragickom požiari rodinného domu v Trenčianskej Teplej (okr. Trenčín).

V dome zahynuli dvaja ľudia. Manželom Jozefovi († 58) a Jaroslave († 57) už záchranári nedokázali pomôcť. Lekársku pomoc potrebovali aj ich dvaja synovia, ktorí sa nadýchali splodín. Príčinou požiaru mala byť podľa susedov zapálená sviečka.

„Je to veľká tragédia. Boli to veľmi dobrí ľudia, ktorí, žiaľ, nemali elektrinu a svietili sviečkami. V noci o druhej sme vyšli von, videli sme veľké plamene, ktoré šľahali. Volali sme hneď hasičov, no oheň bol už rozsiahly,“ opisuje nešťastie sused. Požiar hasičom ohlásili pred druhou v noci. „Na miesto udalosti boli vyslaní desiati príslušníci HaZZ z Trenčína a z Dubnice nad Váhom so štyrmi kusmi zásahovej techniky.

Hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch nasadili za účelom lokalizácie požiaru tri hasebné prúdy za súčasného rozoberania podhľadu strešnej konštrukcie domu. Požiar bol zlikvidovaný krátko pred pol šiestou hodinou ráno,“ uviedol k zásahu Marián Petrík s tým, že profesionálnym hasičom asistovali aj dobrovoľní hasiči z Trenčianskej Teplej. Po manželoch zostali dvaja dospelí synovia. „Vzadu majú ešte obývateľný dom, ale budú to mať teraz veľmi ťažké bez rodičov,“ uzavrel sused.