Prípravy na návštevu Svätého Otca vrcholia: Na Luníku IX čistia ulice, veľké zmeny v miestnej škole

Do príchodu pápeža už nemajú ani mesiac! Na košickom sídlisku Luník IX sa od pondelka začali stavebné práce na príjazdovej ceste za 180-tisíc eur.

Čulé dianie je možné pozorovať aj vo vnútri sídliska, kde starosta Marcel Šaňa dohliada na čistenie ulíc. Veľké zmeny čakajú aj miestnu školu, ktorá sa má premeniť na medzinárodné presscentrum. Na prílev tisícok návštevníkov sa chystá aj miestny pub, ktorý predobjednal do zásoby pivo a ďalšie nápoje.

Prípravné práce na veľký deň v polovici septembra, keď na rómske sídlisko zavíta pápež František, sú v plnom prúde. Opravami prechádza príjazdová cesta na sídlisko, ako aj obratisko autobusov MHD. Tieto opravy vyjdú na necelých 180-tisíc. „Maľujú sa aj stĺpy verejného osvetlenia, opravujú a maľujú sa fasády,“ povedal starosta Marcel Šaňa s tým, že niektoré práce nejdú podľa plánu.

„Priebežne sa stále všetko mení, ale tie najdôležitejšie úpravy určite do návštevy Svätého Otca stihneme,“ dodal. Zmenou prejdú aj útroby miestnej Základnej školy Ľ. Podjavorinskej. Zástupca riaditeľky školy Milan Dulina povedal, že pracujú na rekonštrukcii sociálnych zariadení do presscentra pre novinárov. „Je to plánovaná rekonštrukcia, mali sme to v pláne urobiť pre naše deti, lebo aj tu máme triedy, ale návšteva pápeža to urýchlila,“ dodal. Zástupcovia médií budú umiestnení v miestnosti na výdaj obedov.

„Aktuálne tu riešime stabilné internetové pripojenie, kde potrebujeme ešte pripraviť 52 výstupov pre káblové pripojenie, zvyšok pokryjeme bezdrôtovou sieťou,“ upresnil. Dulina dodal, že celú miestnosť už stihli nanovo vymaľovať. Na príchod Svätého Otca sa teší aj majiteľ miestneho podniku Marcel Šaňa (21), ktorý je synom starostu Luníka IX.

Dodal, že v deň návštevy očakáva väčší nápor ľudí zo sídliska, ale aj návštevníkov z Košíc aj zo zvyšku Slovenska. „Počas návštevy pápeža budem mať v prevádzke určite viac brigádnikov, aby sme zvládli nápor,“ doplnil s tým, že objednal 10 sudov piva a 20 sudov kofoly, aby mohol obslúžiť do tisíc ľudí.