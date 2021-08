Exstarosta Kalinkova, ktorý mal brať státisícové úplatky: Na kedy odročili hlavné pojednávanie?

Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) odročil vo štvrtok hlavné pojednávanie s exstarostom Kalinkova Štefanom Božíkom, obžalovaným z korupcie, na október.

"Na dnešnom hlavnom pojednávaní súd vykonal dokazovanie výsluchom dvoch svedkov a čítaním listinných dôkazov. Hlavné pojednávanie je odročené na 7. októbra," TASR o tom informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Bednáriková.

Na bývalého starostu podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) obžalobu 7. februára 2020 pre tri skutky. V troch bodoch obžaloby mal exstarosta v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo pre inú osobu žiadať a prijať úplatok, pričom spáchal uvedený čin ako verejný činiteľ. V jednom bode spáchal škodu vo veľkom rozsahu.

"V prvom bode obžaloby v presne nezistenom čase v roku 2011 v súvislosti so schvaľovaním zadania Územného plánu zóny Kalinkovo si vyžiadal na osobnom stretnutí od L. L., vlastníka dotknutých pozemkov, ako úplatok finančnú hotovosť vo výške najmenej 331.939,19 eura, alebo 20 percent z hodnoty presne nešpecifikovaných pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Kalinkovo," uviedol vo štvrtok pre TASR hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan.

"V druhom bode obžaloby si mal exstarosta v presne nezistený deň v decembri 2013 na osobnom stretnutí vyžiadať od Ľ. M. staršieho sumu 6000 eur ako úplatok v súvislosti s vydaním stavebného povolenia pre jeho syna Ľ. M. mladšieho na stavbu s názvom Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami v katastrálnom území Kalinkovo. Pritom 16. decembra 2013 pri odovzdaní požadovanej sumy v kancelárii obvineného bolo prijatie úplatku formálne zlegalizované formou darovacej zmluvy pre obec Kalinkovo," povedal Skladan.

Ako dodal hovorca, podľa tretieho bodu obžaloby exstarosta od presne nezisteného dňa mesiaca september 2016 do 13. marca 2017 opakovane žiadal od zástupcu vlastníkov pozemkov J. P. so slovami "obec musí mať z toho voľačo" prevod vlastníckych práv presne nešpecifikovaných pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Kalinkovo. To najprv 50 percent z predmetných pozemkov, následne 20 percent pozemkov a nakoniec 12 árov, a to v súvislosti s prerokovaním a schválením Urbanistickej a zastavovacej štúdie Kalinkovo – RZ 8/0- Kurtové hony.