Obavy učiteľov pred začiatkom školského roka: Bude to mať dôsledky na celú populáciu, zostáva nám držať si palce

Slovenská komora učiteľov (SKU) sa na základe publikovaných očakávaní epidemiológov obáva, že nastane premorenie žiakov vírusom.

Pre agentúru SITA to uviedla viceprezidentka SKU Soňa Puterková. Dodala, že hoci je v súčasnosti ťažké predpovedať, ako sa situácia vyvinie po 1. septembri, očakávajú opäť veľmi náročný školský rok. Zhodnotila, že opatrenia zo Školského semafora pre školský rok 2021/2022, ktorý v utorok 17. augusta predstavil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS), prioritne smerujú k udržaniu prezenčnej výuky čo najdlhšie. To si podľa nej bude vyžadovať zložitú organizáciu vyučovacieho procesu a mimoriadne nasadenie zo strany pedagógov a predovšetkým riaditeľov škôl.

Puterková poukázala na to, že bude náročné zabezpečiť vzdelávanie, ktoré bude v časti tried prezenčné a v časti dištančné. „Pedagógovia sú síce z väčšej časti očkovaní, a teda chránení pred ťažkým priebehom ochorenia, žiaci sú však očkovaní len v nízkom percente. Dobrovoľné testovanie nezaručí bezinfekčnosť žiakov prichádzajúcich do školy, ale vítame možnosť zisťovania prítomnosti protilátok,“ dodala. Zároveň vyjadrila obavu SKU, že v tejto situácii môže nastať premorenie žiakov vírusom, čo bude mať dôsledky na celú populáciu. Pri svojom tvrdení vychádza z publikovaných očakávaní epidemiológov. Uzavrela, že zostáva im len držať si palce, aby to všetko zvládli.

Ministerstvo školstva 10. augusta informovalo, že celkovo bolo na Slovensku zaočkovaných 19 percent mladých ľudí vo veku od 12 do 17 rokov. Aspoň prvú dávku vakcíny dostalo 61 440 z 317 577 mladých ľudí vo veku od 12 do 17 rokov. Najviac ich je zaočkovaných v hlavnom meste Bratislave (43 percent), nasleduje okres Senec (38 percent), Pezinok (35 percent), Malacky, Dunajská Streda a Žilina (27 percent) a okresy Banská Bystrica, Trenčín a Trnava (26 percent). Naopak, najmenej zaočkovaných v tejto vekovej kategórii je v okresoch Medzilaborce (6 percent) a Revúca (7 percent). Nízka zaočkovanosť je aj v okresoch Rimavská Sobota, Gelnica, Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš a Svidník, kde je zaočkovaných 8 percent mládeže.

Na Slovensku bolo k 30. júlu z celkového počtu 128-tisíc zamestnancov v školstve zaočkovaných zhruba 84 500 pracovníkov. Počet zaočkovaných učiteľov, odborných a nepedagogických zamestnancov v školstve je tak na úrovni 66 percent. V každom okrese je zaočkovaná viac ako polovica zamestnancov škôl. Výnimkou je iba okres Kysucké Nové Mesto, kde je ich podiel 49 percent. Najvyššiu zaočkovanosť učiteľov a zamestnancov škôl evidujú v okresoch Dunajská Streda (77 percent), Šaľa (73 percent), Bratislava (72 percent) a Myjava (71 percent). Ministerstvu údaje poskytlo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).