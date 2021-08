Groteska, akú ešte nezažili! Muž z obce Selice utekal pred policajtmi, čo prišlo potom, vás dostane!

Grotesknú situáciu zažili policajti z Močenka, ktorí boli vyslaní do obce Selice v okrese Šaľa.

Tam mali preveriť pohyb 32-ročného muža, po ktorom bolo vyhlásené pátranie. Muž mal nastúpiť do výkonu trestu odňatia slobody, namiesto toho však trávil čas schovaný doma. Keď prišli policajti k jeho rodinnému domu, muž sa dal na útek. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

„Vyliezol na povalu, kde popreskakoval krokvy a na policajtov hádzal tehly. Dostal sa až k diere v strope. Tam zostal zakliesnený a zo stropu mu trčali len nohy. Kým k nemu pribehli policajti, jeho manželka ho ťahala za nohy dolu,“ opísali situáciu policajti z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre.

Policajti muža zadržali a vzhľadom na to, že kládol aktívny odpor, do policajného auta ho odviedli spútaného. Muž bol eskortovaný do výkonu trestu odňatia slobody.