Čaputová na návšteve žiakov v Rohožníku ocenila projekt letných škôl: Čo sa jej veľmi pozdáva?

Projekt letných škôl umožňuje deťom a žiakom dovzdelávať sa počas letného, prázdninového obdobia.

Skonštatovala to prezidentka SR Zuzana Čaputová po štvrtkovej návšteve Letnej školy ZŠ Rohožník. Cieľom je zmierniť dosah dištančného vzdelávania a zatvorených škôl počas riadneho školského roka.

"Deťom, ktoré sa nemohli vzdelávať online alebo inou formou, je umožnené, aby mohli vyučovací deficit dohnať počas prázdnin. Hovorili, že sú spokojné. Že je to skôr hravé a zážitkové učenie, bez skúšania a písomiek," povedala Čaputová, ktorá sa stretla so žiakmi druhého stupňa počas hodiny environmentálnej výchovy a žiakmi prvého stupňa počas náuky o knihách.

Pri tejto príležitosti opätovne poďakovala všetkým vyučujúcim na Slovensku za zvládnutie situácie, keďže slovenské školy majú podľa nej mimoriadne náročný školský rok. Všetci podľa nej zároveň veria, že budúci školský rok bude lepší. "Veľmi sa mi pozdáva, že by nemalo dochádzať k zatváraniu celých škôl, prípadne len jednotlivých ročníkov alebo tried, pokiaľ by to epidemiologická situácia vynútila," poznamenala Čaputová.