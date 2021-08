Na palube slovenského špeciálu bolo aj 10-mesačné dieťa: Koľko Afgancov požiadalo o azyl a kde sú teraz?

Po príchode na Slovensko z Afganistanu požiadalo o azyl osem Afgancov. Umiestnili ich do záchytného tábora v Humennom.

Sú v karanténe a podrobení azylovej procedúre. Všetci, ktorí boli evakuovaní z Afganistanu, boli bezpečnostne preverení a slovenské spravodajské služby vedeli o každej osobe, ktorá nastúpila do vojenského špeciálu. Informoval o tom minister zahraničných veci Ivan Korčok (nominant SaS). Premiér Eduard Heger (OĽANO) priblížil, že najmladší člen na palube bolo desaťmesačné dieťa.

Slovenský vojenský špeciál bol do Afganistanu vypravený v pondelok (16. 8.) a spolu s ním aj desať členov OS SR, a to aj zo špeciálnych jednotiek. Pri evakuácii ľudí museli použiť aj zbrane na ich ochranu. Slovensko je podľa premiéra pripravené vyslať aj ďalší špeciál, ak to bude potrebné. Závisí to podľa neho od koordinácie s partnermi.

Rezort diplomacie zatiaľ vie podľa Korčoka ešte o jednej Slovenke, ktorá sa nachádza v Afganistane, no nežiada o návrat do SR. "Ubezpečila, že je v bezpečí a má pripravené evakuačné alternatívy," priblížil s tým, že sa hlásia aj ďalšie desiatky ľudí, ktorí tvrdia, že spolupracovali so Slovenskom.

Korčok informoval, že ôsmi Afganci po príchode na Slovensko požiadali o azyl. Nachádzajú sa v záchytnom tábore v Humennom a sú v karanténe. Všetci prejdú azylovým konaním, náš migračný úrad sa musí do pol roka vyjadriť, či spĺňajú podmienky. Korčok ubezpečil, že ku každej osobe sa pristupuje individuálne.