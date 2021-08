Univerzita Komenského rozhodla o prevádzke internátov: Ako to bude fungovať

V prípade, že Bratislava prejde podľa COVID automatu do stupňa rizika Ostražitosť, internáty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave budú postupovať podľa schémy OTP.

Informovala o tom odborná referentka na rektoráte UK Nikoleta Janková. Ako ďalej vysvetlila, vstup do priestorov internátu umožnia len osobám, ktoré budú plne zaočkované, testované alebo v posledných 180 dňoch prekonali ochorenie COVID-19. Podľa Jankovej sú internáty pripravené nechať svoje brány otvorené čo najdlhšie aj vzhľadom na ich prieskum zaočkovanosti a skúsenosti s opatreniami z minulej sezóny. Zároveň vyčlenili 10 percent ubytovacej kapacity na účely izolačných izieb. Väčšina študentov by mala byť ubytovaná v internáte do 20. septembra, keď sa na UK začína akademický rok.

V internátoch budú platné všeobecné protiepidemické opatrenia, ako je nosenie rúšok či respirátorov v interiéri, zrušenie väčších podujatí či zvýšená hygiena a dezinfekcia spoločných priestorov. V platnosti bude aj zákaz návštev neubytovaným osobám a medzi ubytovanými budú návštevy povolené, no počet osôb v jednej izbe nesmie prekročiť počet lôžok. V interiéri aj v exteriéri areálu bude počet ľudí v skupine obmedzený na šesť, a teda bude platiť zákaz zhromažďovania sa. Naďalej platí aj nočný pokoj medzi 22:00 a 7:00 hodinou.

Z augustového prieskumu UK medzi študentami, ktorí sa od septembra ubytujú v jej ubytovacích zariadeniach vyplýva, že prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 je zaočkovaných 82 percent respondentov. Ďalších 14 percent plánuje očkovanie do začiatku akademického roka 2021/22. Na prieskume sa zúčastnila viac ako polovica študentov, ktorým bolo ubytovanie na tento rok pridelené. „Výsledky prieskumu sú nádejou, že po troch semestroch dištančnej výučby a obmedzenej prevádzky internátov môžeme situáciu zvládnuť. Počas pandémie je ťažké čokoľvek s istotou predpovedať a vývoj situácie ovplyvňuje veľa externých faktorov,“ povedal rektor UK Marek Števček. Je podľa neho pravdepodobné, že ich čaká ďalší turbulentný semester, v kombinácii online a prezenčnej výučby, pričom sa situácia môže priebežne zmeniť. Dúfa, že v záujme ich študentov, ale aj pedagógov, že to zvládnu a tentokrát už nebudú musieť prejsť na dištančnú výučbu v plnej miere

Univerzita Komenského v Bratislave je prevádzkuje niekoľkých internátov. Najväčšími z nich sú Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny a Vysokoškolský internát Družba s ubytovacou kapacitou približne 8 500 lôžok za plnej prevádzky. Ďalšie internáty s nižšou kapacitou univerzita prevádzkuje v Bratislave, Martine aj Nitre.