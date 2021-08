S evakuáciou nám pomohla aj Česká republika: Slovenský špeciál odletel z Kábulu!

Slovenský evakuačný špeciál, ktorý sme vyslali do Afganistanu, už z krajiny úspešne odletel.

Udialo sa to po dlhých hodinách a dňoch čakania, počas ktorých špeciál nevedel pristáť na kábulskom letisku. Dôvodom bola napätá bezpečnostná situácia v Afganistane, z ktorého sa pokúša u­tiecť každý, kto môže. Ako celá záchranná operácia dopadla?

Kedy lietadlo pristane na Slovensku, zatiaľ nie je jasné. Jeho dolet z Kábulu však v stredu večer potvrdil minister obrany Jaroslav Naď. O ďalších podrobnostiach má informovať spolu s premiérom Eduardom Hegerom a ministrom zahraničia Ivanom Korčokom až vo štvrtok pred obedom. Česká republika už medzičasom uskutočnila medzi Prahou a Kábulom tri lety. V tom treťom, ktorý z Kábulu odštartoval v stredu popoludní, boli medzi 62 pasažiermi aj štyria Afganci, o ktorých prevoz požiadalo Slovensko.

Na Twitteri to oznámil český minister obrany Lubomír Metnar. Podobné problémy, s akými sa niekoľko dní potýkal slovenský špeciál, nie sú v týchto dňoch v Afganistane ničím výnimočným. Holandskému evakuačnému špeciálu sa síce v Kábule pristáť podarilo, no na jeho palubu sa nepodarilo dostať osoby, ktoré mali evakuovať do Holandska. Aj v tomto prípade bol dôvodom absolútny chaos na letisku.