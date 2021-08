Obrovská motivácia na očkovanie Lukáša z lotérie: S covidom bojoval 10 dní v šialených horúčkach!

V čase lotérie bol v práci, aby uživil rodinu, tá si s ním pre zákerný vírus prežila okamihy plné strachu. Neúspešný kandidát na výhru v očkovacej lotérii Lukáš (30) z Košíc s horkosťou porozprával o tom, ako zápasil s COVIDom-19.

Parádna výhra mohla byť pre otca a živiteľa rodiny Lukáša (30) z Košíc útechou za útrapy, ktoré si prednedávnom prežil v boji s koronavírusom. V nedeľnej očkovacej lotérii mu ušlo 300-tisíc eur. Keďže bol večer v práci a ako strážnik dohliadal na ochranu objektu, televíziu pozerať nemohol. Ako Lukáš pre Nový Čas prezradil, v januári zvádzal s koronavírusom zápas na život a na smrť. Aj preto sa dal v máji očkovať.

„Na vakcináciu som sa prihlásil hneď, ako sa to dalo v mojom veku. Išiel som hlavne kvôli tomu, lebo v januári som prekonal veľmi ťažký covid. Pozitívny test som mal 5. januára a do práce som sa vrátil až v polovici februára, aj to mi bolo od lekára odporučené, že by som mal ešte ostať doma,” povedal Lukáš. Podľa jeho slov mal naozaj namále.

„Keď bolo najhoršie, nevedel som sa ani postaviť z postele, nevedel som ani jesť, čuch som nemal takmer mesiac. Celých 10 dní som mal horúčky 41 stupňov Celzia,” priznal Lukáš. Dodal, že aj keď mal ísť do nemocnice, lekári mu kvôli nepriaznivej situácii neodporúčali ísť na nemocničné lôžko. „Vtedy by sa mi zdravotný stav mohol ešte zhoršiť. Neskôr sa ale ku covidu pridal aj obojstranný zápal pľúc. Moja doktorka i známi mi hovorili, že mám byť rád, že vôbec žijem,” zhodnotil Košičan. Jeho kolega z práce, od ktorého sa po­dľa vlastných slov nakazil, koronavírus znášal ťažšie. „On dokonca odpadol, znášal to horšie a musel ísť do nemocnice,” doplnil.