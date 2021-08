Švitorivé vtáctvo už od nás pomaly odlieta do zahraničia: Lastovičky a belorítky už tiahnu na juh!

Už sa formujú do skupín! Švitorivý vtáčik s nožnicami na chvoste, bez ktorého by nebolo leto.

Cielene vyhľadáva ľudské obydlia, aby si tam budoval hniezda a podľa jeho letu ľudia dokonca predpovedali dážď. Lastovička obyčajná alebo aj domová je vtáčik, ktorého nájdete na celom našom území, ako usilovne počas letu loví hmyz. Teraz sa však pomaly ale isto opäť zbiera do teplejších krajín. To isté robia aj rozkošné belorítky, ktoré akoby lastovičkám z oka vypadli. Preto si ich ľudia často mýlia.

Leto sa, teda ešte aspoň podľa kalendára, neskončilo a lastovičky sa už chystajú na odlet. „Nie je to nič nezvyčajné. Pred troma dňami sme odchytávali lastovičky kvôli krúžkovaniu. Do siete sa ich chytili stovky, lebo už migrujú na juh. Na druhý deň to už boli len desiatky. To sú kŕdle z prvého hniezdenia. Druhá várka, už nie tak početná, odletí po dvadsiatom, a to budú mláďatá z druhého hniezdenia,“ vyratúva Miroslav Fulín, uznávaný slovenský ornitológ.

Dodáva, že lastovičky sú schopné už po troch dňoch od vyletenia z hniezda absolvovať túto dlhú a náročnú cestu. Sú totiž mimoriadne šikovné. „Pár dní sa ešte učia od tých starších, ale potom sú už úplne samostatné. Letia na sever Afriky alebo do Španielska. Máme náš krúžok z lastovičky, ktorá doletela až do Kene. Závisí to aj od momentálneho počasia. Ak je vyhovujúce, preletia Stredozemné more, ak nie, letia na juhozápad. Aj táto búrková činnosť ich prinútila zosadnúť na východnom Slovensku,“ vysvetlil.

Upozornil nás aj na jeden veľmi častý omyl. „Ľudia si veľmi často zamieňajú lastovičku s belorítkou. Lastovička si stavia hniezda v kôlňach, stodolách a budovách v podstreší, do ktorých podlieta,“ uzavrel s tým, že odlietajú od augusta až do novembra.

Lastovička obyčajná

- Má čierny chrbát s modrým leskom, čelo a hrdlo je gaštanovej farby. Chvost je silno vidlicovito vykrojený.

Dĺžka: 18 – 22 cm

Hmotnosť: 11-22 g

Zimovisko: južná Afrika

Znáška: samička znáša 4-5 škvrnitých vajec

Belorítka obyčajná

- Má hlavu, chrbát, krídla a chvost modrastočiernej farby s výnimkou trtáča a spodnej časti tela, ktoré sú biele

Čeľaď: lastovičkovité

Dĺžka: 16-18 cm

Hmotnosť: 18-20,5 g

Rozpätie krídel: 12 cm

Znáška: vajíčka sú biele, býva ich 4-5 a sedia na nich obaja rodičia asi 12-13 dní