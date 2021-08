V Sedliskách majú novú atrakciu: V hrobke pod hradom Bátoričky bude múzeum

Takú atrakciu majú málokde!

V Sedliskách (okr. Vranov nad Topľou) zrenovali šľachtickú hrobku za 74-tisíc eur a plánujú v nej zriadiť audiovizuálne múzeum a usporiadavať v nej výstavy a rôzne akcie. Hrobku, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, postavili v roku 1906 v novorománskom štýle pod hradom Čičva, ktorý kedysi vlastnila aj neslávne známa Alžbeta Bátoriová.

„Mala slúžiť miestnym šľachticom Barkóciovcom, ale nikdy tam nebol nikto pochovaný. Prečo neslúžila svojmu pôvodnému účelu, nie je známe. Postupne sa však rozpadávala a tomu dopomáhali aj vandali. Bola by škoda ju nechať napospas osudu, tak sme sa rozhodli ju zrenovovať,“ prezradil starosta obce Sedliská Matej Sabol.

S obnovou začali v roku 2019. „Vtedy sme dostali dotáciu od ministerstva regionálneho rozvoja vo výške 58 000 € a zvyšok - 16-tisíc, sme uhradili z rozpočtu obce. Očistili sme strechu, vonkajšie múry, okolie a obnovili vnútorné priestory. Do toho prišla pandémia, takže sa to natiahlo a dokončili sme to nedávno. Máme ešte v pláne obnoviť priestory pred hrobkou,“ uzavrel.

Má vyše sto rokov

Hrobka stojí pod hradom Čičva, ktorý postavili v 14. storočí a svadbu v ňom mala krvavá Bátorička. Hrobka patrila rodine Barkóciovcov. Tá vlastnila v neďalekom Továrnom dnes už neexistujúci kaštieľ. Z neznámych dôvodov členov rodiny nepochovali do hrobky, ale na neďaleký cintorín.