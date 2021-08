Podľa Pellegriniho sa treba postarať o všetkým Afgancov, ktorí pomáhali Slovensku: S touto vecou nesúhlasí

Je našou povinnosťou postarať sa o Afgancov, ktorí pomáhali Slovensku a môže ich byť aj viac ako desať.

Vyhlásil to líder mimoparlamentného Hlasu-SD a expremiér Peter Pellegrini. Odmieta však prípadné plošné prerozdeľovanie utečencov podľa kvót.

"Hlas podporuje, aby na Slovensko prišli tí afganskí utečenci, a môže ich byť aj viac ako desať, ktorí spolupracovali so slovenskou armádou, slovenskými orgánmi. Ak ich bolo viac ako desať, zoberme ich, pretože pracovali s nami, a je našou povinnosťou sa o nich postarať," povedal na tlačovej konferencii Pellegrini s tým, že Hlas-SD by nesúhlasil s prerozdeľovaním utečencov.

Chaos podľa Pellegriniho spôsobili všetci vrátane americkej armády a spojeneckých vojsk NATO, a preto je povinnosťou pomôcť tým, ktorí s touto organizáciou spolupracovali.

Pellegrini si podľa svojich slov váži vojakov, ktorí boli na misii v Afganistane. Za veľké fiasko považuje koniec tejto misie a odchod vojsk. Pripomenul, že afganská armáda získala za 20 rokov obrovské množstvo kvalitnej techniky, ktorá sa teraz dostala do rúk hnutia Taliban. "Očakával by som, že keď už dvadsaťročná misia nebola úspešná, že aspoň ten záver bude mať hlavu a pätu, bude to postupný odchod s patričnou evakuáciou ľudí," doplnil.