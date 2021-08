V Jasnej začali s výstavbou novej lanovky: Výška investície sa vyšplhá na niekoľko miliónov

V lyžiarskom stredisku Jasná - Nízke Tatry spustili v stredu výstavbu novej lanovky.

Spájať bude Bielu púť a Priehybu, v pláne je postaviť ju do budúcej zimy. Pôjde o 15-miestnu kabínovú lanovku známu napríklad z južnej strany Chopku. Výška investície sa vyšplhá na 15 miliónov eur.

"Potrebovali sme odstrániť najväčší problém v doprave lyžiarov a turistov na Priehybu z Bielej púte. Na prestupe z existujúcej štvorsedačky na Twinliner sa pravidelne tvoria zápchy, niekedy sa musí čakať aj viac ako hodinu. Preto sme hľadali najefektívnejšie riešenie s čo najmenším dosahom na životné prostredie," vysvetlil predseda predstavenstva spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR) Igor Rattaj.

Pôvodný projekt pre lanovku na Priehybu začali pripravovať ešte v roku 2009. "Bol oveľa komplikovanejší, finančne náročnejší a predovšetkým by si vyžadoval väčší zásah do prostredia kvôli potrebe novej zjazdovky pre príjazd k údolnej stanici nad Lúčkami," uviedol Čeněk Jílek z TMR. Ako dodal, od roku 2015 sa preto sústredili na prípravu minimalistickej verzie – iba lanovky a z Bielej púte, čo podľa neho znamená sedemnásobne menší zásah do lokality. Riaditeľ Horskej záchrannej služby radí: Zásadné pravidlo pri plánovaní turistiky

Nová kabínková lanovka začínajúca na ploche parkoviska by mala vytvoriť priame spojenie na Priehybu. Podľa spoločnosti to ocenia nielen lyžiari, ale v lete to má zjednodušiť dopravu imobilných návštevníkov a rodín s detskými kočíkmi. Lanovka bude zároveň hlavnou prepravnou líniou pre zásobovanie reštaurácií.

V horskom stredisku v stredu odštartovali aj novú tradíciu známu zo zahraničia - zjazdovka č. 1, doteraz známa ako Pretekárska, bude po novom niesť meno celkovej víťazky Svetového pohára v alpskom lyžovaní Petry Vlhovej. Tá na nej začiatkom marca vyhrala preteky Svetového pohára v obrovskom slalome. "Na tejto zjazdovke sa mi vždy jazdilo super, som tu ako doma, vyhrala som tu viacero pretekov. Dúfam, že aj s mojím menom bude táto zjazdovka nielen mne, ale aj ostatným slovenským lyžiarom priať a zažijeme na nej ešte veľa úspechov," povedala Vlhová.