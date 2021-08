Rezort obrany pozná dôvody aktuálnej situácie v Afganistane: Čo sme ako spojenci podcenili!

Dôvodov vzniku aktuálnej situácie v Afganistane je podľa Ministerstva obrany (MO) SR viacero, od straty vôle afganských síl bojovať až po podcenenie významu operácie pod vedením NATO či vnútropolitické dianie v krajine.

Pre TASR to uviedla hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková. "Treba priznať, že sme ako spojenci podcenili to, do akej miery je naša dlhodobá podpora nenahraditeľná a ako od nej závisela vôľa afganských síl bojovať," skonštatovala hovorkyňa.

Ministerstvo vyzdvihlo úsilie spojencov vynaložené počas 20 rokov pôsobenia v Afganistane. Ako podotkli, tak ako spojenecké jednotky z iných krajín, aj slovenskí vojaci mali v rámci rôznych operácií v Afganistane svoje nezastupiteľné miesto, plnili úlohy v prospech mieru a bezpečnosti, pomáhali domácemu obyvateľstvu či bezpečnostným zložkám.

"Išlo o dlhodobý a kontinuálny proces, ktorého výsledkom malo byť prevzatie bezpečnosti afganských bezpečnostných síl do vlastných rúk. Z tohto pohľadu urobili slovenskí vojaci maximum, čo bolo v ich silách, aby svoje skúsenosti odovzdali a pomohli tak k napĺňaniu tohto cieľa," uviedla Kovaľ Kakaščíková.

Slovensko sa podľa rezortu momentálne sústredí na návrat svojich občanov či spolupracovníkov. "Samozrejme, budeme nápomocní, aby sme využili naše kapacity aj na pomoc ďalším, ktorí to potrebujú," dodala hovorkyňa.