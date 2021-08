Považuje Kollár prijatie 10 Afgancov za dostatočné? Jednoznačný postoj a narážka na Spojené štáty

Hnutie Sme rodina si myslí, že prijať desať spolupracujúcich Afgancov "bohato" stačí. Nechce tento počet zvyšovať.

Pre TASR to v stanovisku uviedol predseda hnutia a parlamentu Boris Kollár. "Hnutie Sme rodina má názor, že počet desiatich spolupracujúcich Afgancov bohato postačuje a pokrýva všetkých našich tlmočníkov, ktorí so slovenským tímom spolupracovali, tak to bolo oznámené a s tým sme súhlasili. Toto číslo sme odsúhlasili na prvýkrát a nebudeme ho zvyšovať. Verím, že na životoch je ohrozených omnoho viac ľudí, ale v prvom rade by to mala riešiť krajina, ktorá tento chaos spôsobila, a tou sú Spojené štáty americké," reagoval Kollár.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) ešte v pondelok (16. 8.) hovoril o tom, že vládny kabinet sa rozhodol poskytnúť azyl desiatim občanom Afganistanu, ktorí za posledné roky veľmi intenzívne spolupracovali s členskými štátmi EÚ. Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) v utorok (17. 8.) na tlačovej konferencii povedal, že číslo desať Afgancov "nie je vytesané do kameňa".

Heger v stredu informoval, že Slovensko je zapojené do procesu bezpečného prevozu našich občanov, ako aj občanov Afganistanu z afganskej metropoly Kábul. Viac detailov z bezpečnostných dôvodov nechcel poskytnúť. O prípadnom prijímaní utečencov má podľa neho hovoriť koaličná rada na budúci týždeň, keďže v tomto prípade ide o politické rozhodnutia.