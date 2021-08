Poponáhľajte sa! Čo robiť, ak chcete byť súčasťou bilbordov vítajúcich Svätého Otca

Chcete privítať pápeža Františka, ale osobne sa vám to nepodarí?

Využite jedinečnú možnosť stať sa súčasťou bilbordov pre Svätého Otca, ktoré budú lemovať jeho cestu po Slovensku! Desiatky bilbordov, vítajúcich pápeža Františka, budú zložené z mozaiky portrétových fotografi í Slovákov, čitateľov Nového Času. Mnoho z vás sa už zapojilo a ešte stále máte šancu sa pridať, no mali by ste sa poponáhľať, lebo počet je obmedzený. Ako na to?

Aká musí byť vaša fotografia

fotografie posielajte v čo najvyššom rozlíšení (čo najviac megabitov)

posielajte len svoje portréty ako pri fotení na občiansky preukaz, nie celé postavy

Postup, ako sa môžete dostať na Bilbord

Portrét pošlite do 23. augusta 2021 jedným z dvoch spôsobov:

1. cez formulár na stránke: www.cas.sk/papez

2. cez WhatsApp na číslo: 0918 620 001