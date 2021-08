Rodičia, pozor! Nové pravidlá pre školský rok: Na toto sa pripravte

Na čo sa majú pripraviť školáci a ich rodičia, ktorým sa už o dva týždne začína pravidelná školská dochádzka? Rodičia sa už nemusia obávať plošného zatvárania škôl, keďže po novom sa budú zatvárať v prípade potreby len jednotlivé triedy.

Na nástup do školy už nebude potrebný test, no rodič, ktorý prejaví záujem, dostane na každé dieťa 25 kusov antigénových testov na doma. Testovanie bude na začiatku školského roka zabezpečené aj v školách. Ako vyzerajú ďalšie opatrenia, ktoré v utorok predstavil minister školstva?

Najdôležitejšou zmenou je podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga (47) to, že školy sa už v žiadnom prípade nebudú zatvárať plošne. „Vo všetkých farbách COVID automatu sú školy od materských až po stredné otvorené. Ako minister už nepristúpim k plošnému uzatváraniu škôl,“ povedal Gröhling, podľa ktorého sa v prípade odhalenia nákazy zatvoria len jednotlivé triedy a tie sa budú vzdelávať dištančne. Ďalšou podstatnou zmenou je to, že na nástup do školy už nebude potrebný test. „Vzhľadom na rýchlosť nástupu delta variantu test stráca výpovednú hodnotu,“ vysvetlil toto rozhodnutie Gröhling.

V prípade zistenia nákazy sa bude podľa Gröhlinga vždy postupovať len podľa platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva. Ak teda žiak príde do kontaktu s pozitívnou osobou, jeho úzke kontakty, s ktorými sa stretol dva dni pred testovaním, pôjdu do domácej karantény. Pri nástupe do školy a pri každom prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni musí rodič alebo plnoletý žiak po novom predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Je tu teda určitý rozdiel oproti minulosti, keď sa predkladalo vyhlásenie o bezinfekčnosti.