Ako to bude s internetovými divákmi očkovacej lotérie? Matovičove slová hovoria za všetko

Ministerstvo financií (MF) SR bude riešiť situáciu v prípade internetových divákov pri očkovacej lotérii.

Prisľúbil to šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽANO), ktorý sa v pondelok stretol so Zuzanou, ktorá pre pomalší internet prišla o 400.000 eur. MF o tom informovalo na sociálnej sieti. "Keď si prečítame štatút, zistíme, že Zuzana nevyhrala, no väčšina Slovenska cíti, že má na to morálne právo," podotkol minister financií s tým, že chce spoločne s právnikmi urobiť všetko preto, aby Zuzana svoju výhru dostala.

"Právo bez ľudskosti ľudia rešpektovať nebudú," dodal. Keďže reláciu sledovala cez internet, omeškanie streamu bolo podľa MF v Zuzaninom prípade až 24 sekúnd. Matovič preto prisľúbil, že situáciu internetových divákov bude rezort financií bezodkladne riešiť. Pol milióna v hre urobilo svoje! Matovičov rezort hlási veľký záujem o registráciu do očkovacej prémie

Na prehodnotenie štatútu súťaže o očkovaciu prémiu tak, aby mali možnosť vyhrať aj ľudia, ktorí sledujú oficiálny internetový on-line prenos RTVS, vyzvala MF poslankyňa Vladimíra Marcinková (Za ľudí). Hnutie Sme rodina verí, že chyby pri lotérii sa odstránia a nebudú sa viac opakovať. Opozičný Hlas-SD i ďalšie neparlamentné strany lotériu kritizujú.