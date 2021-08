Odborníci reagujú na zlyhania očkovacej lotérie: Zlomyseľnosť v priamom prenose! Môže súťažiaci vysúdiť výhru?

Postavilo ich to zo stoličky! Odborníci z viacerých oblastí si neberú servítku pred ústa a aj oni komentujú prepadák, ktorý so sebou priniesla očkovacia lotéria.

Kým marketéri hovoria o tom, že v 21. storočí by nemali byť znevýhodňovaní tí, ktorí nemajú televíziu a sledujú súťaž online, právnik Róbert Bános vysvetľuje, či je možné sa o ušlú výhru súdiť.

Robili to amatéri a tak to vyzeralo

Michal Ruttkay, marketér

- Tvorca lóterie sa postavil do pozície, že týmto rieši problematiku. Nepracovali s dátami, s marketingovou stratégiou. Tento typ riešenia nie je funkčný na to, čo chceme dosiahnuť, aby sa ľudia prišli očkovať. Bolo treba spolupracovať s marketérmi, ktorí s tým majú skúsenosť. V Českej republike vznikol tím, kde sú experti, ktorí stanovili stratégiu na základe dát. To malo vzniknúť aj tu, ale naši riešitelia z ministerstva vedia možno robiť finančné analýzy, ale toto bolo úplne mimo ich misu a tak to vyzeralo.