Výtvarník Jozef vymenil ateliér za kino a tvorí unikátne diela: Veľkoplošné obrazy nezničí ani postriekanie

Super nápad. V Bardejove zobrazia celú históriu mesta až po súčasnosť na veľkoplošných obrazoch.

Tvorí ich výtvarník Jozef Boža (58), ktorý musel dočasne presťahovať ateliér do kina Žriedlo v Bardejovských kúpeľoch, lebo obrovské obrazy by sa do jeho tvorivej dielne nevošli. Unikátna prírodná galéria má byť dokončená v októbri. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Výjavov z histórie aj súčasnosti mesta zapísaného do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO, bude spolu 27. Tri sú už hotové a nainštalované v oddychovej zóne pri rieke Topľa.

„Námety na ne som dostal od mestského úradu. Ja si ich spracujem v menšom formáte. Následne premietnem projektorom na veľkú plochu, vytvorím náčrt a potom obraz dokončím. Maľujem na hliníkové platne akrylátovými farbami. Následne sa ešte premaľujú anitigrafiti farbou. Tá zaručí, že ani ich postriekanie ich neznehodnotí. Povrch sa totiž bude dať umyť až 30-krát,“ vysvetlil bardejovský výtvarník, ktorému vytvorenie jedného obrazu trvá približne 3 dni.

Tri veľkoplošné diela sú už nainštalované na nábreží. „Všetkých 27 by sme chceli do oddychovej zóny umiestniť do konca októbra,“ uviedol René Semanišin z radnice.