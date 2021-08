Obľúbený telocvikár Ján († 53) neprežil náraz do odstaveného auta: Čo predchádzalo tragickej nehode na výlete

Z oddychovej jazdy sa už domov nevrátil. Náhla a nečakaná smrť telocvikára a geografikára Jána († 53) zasiahla študentov a učiteľov Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci.

Nikto si nevie vysvetliť, čo sa veľkému športovcovi na bicykli na Donovaloch mohlo stať, keďže narazil do auta na rovnom a prehľadnom úseku cesty. Nepomohla mu ani okamžitá pomoc okolo­idúcich. Tragédiou sa zaoberá už aj polícia.

Dlhoročný učiteľ lučenského gymnázia bol na výlete na Donovaloch aj so svojou priateľkou z Bratislavy. Veľkému športovcovi podľa našich informácií prišlo na bicykli nevoľno, stratil kontrolu, zišiel z cesty, narazil do zaparkovaného auta a zadným oknom preletel dnu. Nehodu videlo veľa okoloidúcich a ihneď mu išli pomôcť.

Zalarmovali záchranné zložky a tie na miesto vyslali vrtuľník. „Pri prílete záchranárov prebiehala laická resuscitácia, ktorú zahájili svedkovia. Záchranári po pristátí pokračovali v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii s následnou obnovou základných životných funkcií,“ informovala hovorkyňa leteckých záchranárov ATE Zuzana Hopjaková.

Pacient bol preložený na palubu vrtuľníka a transportovaný do Banskej Bystrice, kde bol za kontinuálnej resuscitácie v kritickom stave odovzdaný do rúk lekárom urgentného príjmu Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta. „Po leteckom transporte do nemocnice následkom zranení, žiaľ, podľahol,“ uviedol hovorca banskobystrickej polície Mário Bóna.



Plánoval rodinu

Smrť dlhoročného učiteľa Jána zasiahla študentov aj kolegov. „Sme šokovaní. Bude to smutný začiatok nového školského roka. Bol priateľský, spravodlivý a obľúbený. Mal veľké plány do budúcna, zaľúbil sa,“ povedala bývalá zástupkyňa školy Jarmila Muchová. Podľa informácií Nového Času si chceli založiť rodinu. Na gymnáziu pôsobil 16 rokov.

Bol aj predseda odborov, a keď v roku 2012 štrajkovali učitelia za vyššie platy, stál na čele štrajkového výboru. Vyjadroval sa vtedy aj pre Nový Čas. „Mesačne zarobím 585 eur, počas prázdnin to je o 100 eur menej. Zarobím strašne málo,“ ozrejmil pred rokmi. Tragédiu už vyšetruje polícia.