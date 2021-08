Obrovská kritika očkovacej lotérie pokračuje: Podpredseda PS si neodpustil štipľavú poznámku na adresu Matoviča

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Vladimíra Marcinková (Za ľudí) vyzvala Ministerstvo financií SR, aby prehodnotilo štatút súťaže o očkovaciu prémiu tak, aby mali možnosť vyhrať aj ľudia, ktorí sledujú oficiálny internetový on-line prenos RTVS.

Šéfka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) uviedla, že peniaze určené na lotériu by sa dali využiť lepšie. Opozičný Hlas-SD i ďalšie neparlamentné strany lotériu kritizujú.

Marcinková upozornila, že osoby sledujúce reláciu na internete nedokážu splniť nastavené pravidlá lotérie včas, keďže on-line prenos je oneskorený o desiatky sekúnd.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) nedeľné (15. 8.) žrebovanie nepozeral, no lotériu podporuje. "Verím tomu, že splní svoj účel a pomôže nám zvýšiť percento zaočkovaných," povedal v pondelok novinárom. Či by sa mali meniť pravidlá súťaže, komentovať nechcel.

SaS považuje aktuálny priebeh očkovacej lotérie za nešťastný a diskriminačný. Bittó Cigániková si myslí, že peniaze určené na lotériu dali využiť lepšie. Na lotériu sa podľa nej sústredia len tí, ktorí už sú zaočkovaní. Peniaze by sa podľa nej mohli dať očkovacím centrám a lekárom, a týmto ich motivovali, aby chodili po obciach a mestách rozprávať sa s občanmi, ktorí majú pochybnosti. Podľa predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu je očkovacia lotéria diskriminačná najmä pre nepočujúcich, nevidiacich či starších ľudí.

Hnutie Sme rodina verí, že chyby pri lotérii sa odstránia a nebudú sa viac opakovať. "Naše hnutie od začiatku podporuje všetky aktivity, ktoré by mohli zvýšiť zaočkovanosť. V tejto chvíli je ešte predčasné hodnotiť, či to má úspech alebo nie, to uvidíme až po nejakom čase," uviedli z tlačového oddelenia hnutia.

"Desiatky miliónov eur, určených na lotériu, by boli omnoho prospešnejšie rozumne využiť v ťažko skúšanom slovenskom zdravotníctve na pomoc pacientom. Pravidlá a prevedenie súťaže sú dehonestujúce pre všetkých zúčastnených a ja neverím, že by sa po vzhliadnutí priameho prenosu rozhodol dať zaočkovať čo i len jeden človek, ktorý tak doteraz nechcel urobiť," reagovala pre TASR podpredsedníčka mimoparlamentného Hlasu-SD Zuzana Dolinková.

Podpredseda neparlamentného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). "Ako máme veriť ministrovi financií, že zvládne prípravu štátneho rozpočtu, keď nie je schopný férovo a funkčne nastaviť ani triviálnu lotériu?" skonštatoval na sociálnej sieti.

Mimoparlamentná strana SNS vyzvala Matoviča, aby po nedeľnom losovaní lotériu zastavil. Podľa strany sa ukazuje, že ani jej spustenie nemotivuje ľudí, aby sa prihlásili na očkovanie.