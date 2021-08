Hotely a gastro podniky v oranžových okresoch si museli vybrať režim: Dopad nových opatrení pocítili okamžite

Viaceré zariadenia, ktoré v okrese Stará Ľubovňa poskytujú ubytovacie a stravovacie služby sa rozhodli, že budú fungovať v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19).

Urobili tak v súvislosti s tým, že od pondelka je okres v oranžovej fáze podľa nového COVID automatu.

Prevádzkarka Hotela Familia Anna Lopatová pre TASR potvrdila, že vstupom okresu do oranžovej fázy im ľudia odhlasujú plánované akcie. "Mali sme mať napríklad svadbu so 130 ľuďmi a do OTP s počtom 50 ľudí sa nezmestia, takže prichádzame o klientov. Čo sa týka ubytovania, taktiež prichádzame o klientov, aj napriek tomu, že aj predtým museli byť testovaní. Pre klientov, čo sa týka reštaurácie, wellnessu, ubytovania máme režim OTP, akurát vonkajšia terasa pred hotelom je pre OTP, plus pre neočkovaných. Len tam je zas obmedzenie, že môže byť maximálne desať ľudí," uviedla Lopatová.

V hoteli pracuje približne 18 ľudí. Tvrdí, že po ekonomickej stránke sa to zhoršuje. "Ak nás zatvoria tak, ako počas prvej a druhej vlny, že nás prvých zatvorili a posledných otvárali, tak má to dohru. Zamestnanci odchádzajú z cestovného ruchu, nemáte s kým robiť a služby sa zhoršujú," tvrdí Lopatová s tým, že ľuďom je problém vysvetľovať opatrenia. Rovnako im nechcú ukazovať očkovacie preukazy.

"Fungujeme v režime OTP najmä z dôvodu, že tu máme kaviareň, posilňovňu, soláriá, ubytovanie a tak ďalej. Režim pre všetkých zaočkovaných sme si nevybrali z dôvodu, že v našom okrese je veľmi nízke percento zaočkovaných ľudí. Kebyže chceme byť otvorení pre všetkých, to znamená neočkovaných, netestovaných a tých, čo neprekonali COVID, tak by sme museli mať interiér zavretý a mohli by sme mať otvorenú terasu pre desať osôb," priblížil prevádzkar Športového a relaxačného centra v Starej Ľubovni Tobiáš Orlovský.

V režime OTP funguje od pondelka aj hotel Sorea v Staroľubovnianskych kúpeľoch. "Hostia uvedené skutočnosti preukážu pri nástupe na pobyt. Výrazné storno pobytov sme zatiaľ nezaznamenali. Neočkovaní využívajú možnosť testovania, a tým pádom realizáciu pobytu. Momentálne nevnímame pokles rezervácií, ale ani výrazný nárast," povedala riaditeľka hotela Viera Konkoľová.