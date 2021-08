Fiasko prvého kola očkovacej lotérie! Slováci Matovičovi nič nedarovali, pozrite si TOP vtipy a komentáre

Už sa to začalo! Matovičom sľubovaná očkovacia sa stala realitou a v nedeľu 15.8. zasadli Slováci večer k televízorom. Teda, ak nejaký mali.

Prvou odmenenou Slovenkou bola Lýdia. Tej sa ako jedinej spomedzi 5 vyžrebovaných zaočkovaných Slovákov, ktorí sa prihlásili do lotérie, podarilo získať výhru 101 000 eur.

Ďalší štyria vyžrebovaní súťažiaci však už také šťastie nemali. Matej z Ružindolu na poslednú chvíľu zdvihol telefón, no potom položil a prišiel tak o výhru 100 000. Keďže výhra neputovala do rúk vyžrebovaného Mateja, ďalší vyžrebovaný, ktorým bol Jakub z Rakovnice, súťažil o navýšenú čiastku, a to 200 000 eur. Ten však telefón moderátorom relácie nezdvihol.

V smoliarskom duchu to pokračovalo ďalej, keď o 300-tisíc eur prišiel aj Lukáš z Košíc, ktorý bol síce na príjme, no nebol pri televízii a heslo, ktoré musí súťažiaci prečítať z obrazovky, nevedel.

Nešťastný ťah na bránku zavŕšila súťažiaca Zuzka, ktorá síce zdvihla telefón a vyzerala byť pripravená vyhrať rozprávkovú sumu 400-tisíc eur, no keďže program sledovala cez internet, nestihlo sa jej za 20 sekúnd zobraziť heslo, ktoré jej kvôli posunu nabehlo presne po uplynutí časomiery. Hoci heslo "Zdravé Slovensko" zopakovala niekoľkokrát, bolo už neskoro. Zuzka z Prešova sa tak stala najdiskutovanejšou osobou, no zrejme až po ministrovi Matovičovi, ktorému Slováci vyčítajú zle nastavené pravidlá lotérie.

