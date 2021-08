Nebezpečný manéver! Pri dopravnej nehode zahynul mladý muž († 27)

Tragická dopravná nehoda, pri ktorej vyhasol život 27-ročného muža, sa stala v noci z nedele na pondelok medzi obcami Stakčín a Kolonica (okres Snina).

Ako informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel vodič osobného vozidla Škoda do protismeru, kde čelne narazil do protiidúceho vozidla Mercedes. Mladý muž utrpel zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom. Vodič druhého vozidla aj jeho spolujazdci utrpeli podľa predbežných lekárskych správ ľahké zranenia. Presné okolnosti vzniku nehody polícia prešetruje.