Prekvapenie pre pápeža! Pošlite nám fotku a staňte sa súčasťou bilbordov na privítanie Františka: Ako na to

Jedinečná šanca! Chcete aj vy vítať pápeža Františka, hoci sa vám to možno osobne nepodarí?

Staňte sa súčasťou desiatok bilbordov pre Svätého Otca, ktoré budú lemovať jeho cestu po Slovensku, a symbolicky tak povedzte Františkovi svoje osobné „Vitaj!“. Pozor, musíte byť však rýchli! Ako na to? Očakávaná historická cesta Františka na Slovensko sa začne už o mesiac. Je to prvá návšteva Františka na Slovensku a postupne navštívi Bratislavu, Košice, Prešov či Šaštín, no nie všetci sa s ním budú môcť osobne stretnúť.

Z celého programu 266. pápeža katolíckej cirkvi, rímskeho biskupa a panovníka štátu Vatikán, sú dopredu vylúčení všetci nezaočkovaní Slováci a nad cestou na Františkove zastávky po Slovensku zrejme neuvažujú ani tí, ktorým to nedovolí ich zdravotný stav. No vy však môžete byť v každom prípade pri tom a milovaného pápeža môžete aspoň symbolicky privítať. Je to veľmi jednoduché.

Stačí, ak prostredníctvom formulára, ktorý nájdete na našom webe cas.sk, alebo WhatsAppu na číslo 0918 620 001 pošlete svoju fotografiu do redakcie Nového Času a potvrdíte súhlas so zverejnením. Stanete sa tak súčasťou megamozaiky, ktorá bude lemovať cestu Svätého Otca po našej krajine od Záhoria až po východné Slovensko. Neváhajte a privítajte pápeža na Slovensku aj vy. Nezabudnite: najlepšie zážitky sú tie, za ktoré nič nedáte :).

Postup, ako sa môžete dostať na bilbord

Desiatky bilbordov, vítajúcich pápeža Františka, budú zložené z mozaiky portrétových fotografií Slovákov, čitateľov Nového Času. Ak chcete, aby vaša tvár bola súčasťou tejto mozaiky, pošlite nám svoju fotografiu – portrét do 23. augusta 2021 dvoma spôsobmi:

1. cez formulár na stránke www.cas.sk/papez

2. cez WhatsApp na číslo 0918 620 001

Aká kvalitná musí byť vaša fotografia?

- fotografie posielajte v čo najvyššom rozlíšení (čo najviac megabitov)

- posielajte len svoje portréty ako pri fotení na občiansky preukaz, nie celé postavy

- fotografia musí byť „na výšku“