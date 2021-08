Hasiči v meste na východe zistili hrozivý fakt: Autá nám blokujú príjazd k požiarom

Skúšajú to najprv podobrotky! Prešovskí dobrovoľní hasiči sa v noci vybrali do ulíc, aby zistili, ako to je s prejazdnosťou v prípade naliehavej situácie.

V čase, keď všetci spia, sú ulice plné zaparkovaných áut, ktoré neraz blokujú cestu natoľko, že okolo nich neprejdú ťažké cisterny či vozidlá s výsuvnými plošinami. Ako chcú problémové miesta riešiť? Fotogaléria 4 fotiek v galérii Hasiči sa vydali aj na ulice v okolí Mukačevskej 7, kde 6. decembra 2019 vybuchol plyn a následne zomrelo 7 ľudí. A zistili hrozivý fakt! Ani v súčasnosti by sa k horiacim bytovkám a ľuďom v núdzi nevedeli rýchlo a bezproblémovo dostať. „Tri metre predstavujú minimálnu vzdialenosť, ktorú potrebujeme, aby sme dokázali prejsť s vozidlami,“ vysvetlil šéf dobrovoľných hasičov Branislav Obal s tým, že na uliciach objavili veľa nedostatkov. Otvoriť galériu Hasiči nerozdávajú pokuty, ale informačné letáky. Zdroj: hazz prešov „Zamerali sme sa na sídliská, lebo vieme, že tam je situácia kritická. Nevynechali sme ani Mukačevskú. V blízkosti miesta výbuchu to bolo v poriadku. O pár stoviek metrov ďalej sme však zistili problém. Parkovisko bolo autami zapratané tak, že zostala medzera iba 1,4 metra,“ dodal s tým, že by bolo jednoduché nahlásiť vodičov, no represívny prístup zatiaľ vylúčili. „Mnohí šoféri si ani neuvedomujú, čo robia. Preto im dávame za stierače informačné letáky,“ uzavrel.