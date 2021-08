Františka vyrába šperky a doplnky z darov prírody: Nad jej motýlikmi a náušnicami budete žasnúť

Nádhera pochádzajúca z prírody. Sninčanka Františka Dunajová (29) tvorí úžasné šperky tak, že semienka alebo rastlinky zaleje do živice.

Dokáže vykúzliť prívesky, náušnice a nezabúda ani na pánov, preto vyrába i motýliky. Ako vyzerá príprava takéhoto kúska a čo stoja? Šikovnej Sninčanke podľa vlastných slov chvíľu trvalo, kým prišla na spôsob, ako ich vyrábať.

„Najskôr som si zaobstarala živicu, ktorá však nemala potrebnú kvalitu. Neskôr som zistila, že to takto asi nepôjde, takže som pozháňala profesionálnu živicu, ktorá je UV stabilná a časom nežltne. Do nej zalievam vysušené a lisované rastlinky alebo kvety, ktoré si sama vypestujem, alebo nazbieram na okolitých lúkach. Len málokedy niečo kúpim. To už ma musí veľmi zaujať,“ prezradila Františka (29), ktorá vyštudovala archeológiu. Rastlinky vyberá starostlivo, lebo zistila, že nie všetky sú vhodné na zalievanie do živice.

„Niektoré totiž časom strácajú farebnú sviežosť. Keď si rastlinky pripravím, zalejem ich do živice. Po vybratí z formy ešte šperky brúsim i leštím. Na záver k nim pridám ďalšie komponenty,“ spresnila Františka. Šperky predáva pod názvom BellFrant. „Bell je skrátené talianske slovo belleza, teda krása, a k tomu som pridala začiatok svojho mena,“ dodala.