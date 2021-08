V piatok sa spustila registrácia na verejné podujatia septembrovej návštevy pápeža Františka na Slovensku.

Informoval o tom bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Ľudia sa môžu registrovať na štyri miesta, a to do Košíc na Luník XI, na košický štadión, do Prešova a Šaštína.

Ľudia, ktorí sa zaregistrujú na webe navstevapapeza.sk, dostanú lístok s QR kódom, ktorý si musia priniesť na podujatie. Účastníci musia splniť podmienku, ktorou je plná zaočkovanosť.