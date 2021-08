Do Bratislavy zavítali historické skvosty na štyroch kolesách: Veteráni za milióny!

Dorazili skvosty na štyroch kolesách. V rámci obnovených pretekov 1 000 míľ československých do centra hlavného mesta dorazilo 121 posádok na veteránoch v hodnote desiatok miliónov eur.

Okrem rarít z medzivojnového obdobia boli v pešej zóne odparkované klasiky z dielne Tatry či Pragy, no trasu z Prahy úspešne zdolali aj veterány ako Bugatti 13 Brescia, Aero 750 Sport Coupe či Auburn 851 Phaeton.

Nejeden kus, ktorý sa v uliciach centra predstavil, vyrobili ešte pred druhou svetovou vojnou. Medzi nablýskanými kusmi sa však vynímali aj vozidlá, ktoré mali popukaný lak či dierky po kamienkoch z pretekov, na ktorých štartovali v priebehu niekoľkých dekád. To však ich hodnotu neznižuje, práve naopak - čím viac toho auto má odjazdené na známych vytrvalostných pretekoch, tým drahšie je.

Napríklad BMW 328 nemeckej posádky Treichel - Scheidig patrí ku kusom s najbohatšou históriou. Jazdilo na svetoznámych Mille Miglia a dnes jeho hodnota prevyšuje 400 000 eur. Okrem tohto bavorského špeciálu stovky návštevníkov obdivovali aj osem Bugatti. Sedem bolo originálov, no medzi nimi sa skvela jediná replika ikonického modelu 57 SC Atlantic.

Zachovali sa len dva kusy zo 4 vyrobených, pričom jeden kus vlastní legendárny módny návrhár Ralph Lauren (81) a originál s osemvalcovým motorom je suverénne najdrahším autom na svete. Jeho hodnota vysoko presahuje 30 miliónov eur. No ani cena replík nie je nízka. Niektoré stoja aj vyše milióna, no cenu kusu, ktorý prišiel do Bratislavy, majitelia veľmi prezrádzať nechceli. „Je to náš rodinný poklad,“ s úsmevom prezradil Jozef Húlka.