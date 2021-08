Majiteľ gastroprevádzok o delení ľudí v reštauráciách: Drsná pravda o súčasnosti

Závislosť chodu gastroprevádzok od rozdeľovania zákazníkov na očkovaných a neočkovaných ešte viac polarizuje spoločnosť.

Pre mnoho prevádzok, ktoré už aj v súčasnosti pociťujú dramatický pokles tržieb oproti obdobiu pred pandémiou nového koronavírusu, budú zároveň nové opatrenia likvidačné. Myslí si to Ján Blaško z Humenného pôsobiaci v gastrosektore približne 30 rokov. "Tak, ako sa v minulosti hádal otec so synom pre politiku, tak sa teraz hádajú pre očkovanie rodiny, kamaráti, spoločnosť je polarizovaná. Keď nepustíme každého zákazníka, bude obmedzená dostupnosť našich služieb. A my budeme v ešte väčších problémoch, než sme," povedal Blaško.

Zmena v správaní ľudí v súvislosti s pandémiou má podľa neho citeľný dosah na gastrosektor aj bez obmedzení. "Ľudia už tak nemigrujú po uliciach. Už ani teraz nie sú obsadené reštaurácie," ozrejmil. Podotkol, že štát zavedením "dvojakej kategórie" zákazníkov akoby presunul svoje povinnosti na prevádzkovateľov služieb. Chýba mu predpríprava zavádzaných opatrení, jednoznačné usmernenia, metodika a zároveň adekvátna pomoc. Sprísňovanie pravidiel v rámci očakávanej tretej pandemickej vlny označil za "obrovskú katastrofu" pre gastrosektor, a to bez ohľadu na región. Zavádzanie nových opatrení vníma ako "represívny krok" voči podnikateľom.

Ďalší humenský prevádzkovateľ gastroprevádzky, ktorý druhú vlnu pandémie zvládol najmä vďaka roznáškam jedla, si nevie predstaviť, ako to bude v rámci nových opatrení vyzerať so svadbami. "Za uplynulý rok nám ich klienti zrušili 40," skonštatoval s tým, že práve svadby udržujú mnohé prevádzky "pri živote". "Neviem, prečo to nenastavia ako v Nemecku, kde zaočkovaní sedia vo vnútri podniku, nezaočkovaní na terase," uviedol majiteľ kaviarne Ján. Keďže je sám zaočkovaný, v prípade prechodu okresu do oranžovej farby zvažuje uprednostniť aj zaočkovaných klientov.

Podľa pravidiel, ktoré vyplynuli z nového COVID automatu, môžu od pondelka 16. augusta gastroprevádzky v zelených okresoch fungovať bez obmedzení. V regiónoch s horšou epidemickou situáciu sa podmienky budú odvíjať od režimu, ktorý si prevádzkovatelia vyberú - plne zaočkovaní, OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) a tzv. základ, teda všetci zákazníci bez rozdielu.