Slovensko podľa historika navštívi už tretí pápež: Leva IX. priviedol na Slovensko neutíchajúci spor

Historik odhalil zaujímavý fakt!

Hovorí sa síce len o jednom pápežovi, ale územie Slovenska navštívili už dve hlavy katolíckej cirkvi. Ján Pavol II. prišiel dokonca trikrát, no pred ním na naše územie zavítal podľa historika Juraja Vrábeľa ešte pápež Lev IX. Ten však miesta, kde sa dnes rozlieha Bratislava, navštívil v roku 1052. Čo viedlo vtedajšiu hlavu cirkvi do týchto končín?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Návšteva pápeža Leva IX. nemala náboženský, ale politický charakter. „Dozvedel som sa to z dokumentov, ktoré som študoval v súvislosti s návštevou Jána Pavla II. Informácie som konzultoval aj s cirkevnými historikmi, ktorí to potvrdili. Následne som ich začal podrobne skúmať v kresťanských periodikách aj odbornej literatúre, aby som sa dozvedel, ako k návšteve došlo,“ vysvetľuje historik Juraj Vrábeľ. Podľa jeho slov pápež Lev IX. pricestoval z Ríma do Bratislavy kočom.

„Bol takmer obrnený, pretože vtedy pápeži bývali aj politikmi a viedli dokonca i vojny. Preto potrebovali dôkladnú ochranu. Lev IX. sem prišiel urovnať spor medzi dvoma panovníkmi,“ pripomenul historik. Nedorozumenie sa začalo po smrti Štefana I., keď sa uhorským kráľom stal Ondrej I. „Rímsko-nemecký cisár Henrich III. sa s tým nechcel zmieriť. Tiež si nárokoval trón. A keďže to bol to človek, ktorý Leva IX. odporúčal na pápežský stolec, dúfal, že sa prikloní na jeho stranu,“ ozrejmil historik s tým, že priame záznamy z rokovaní neexistujú.

„Došlo však k zmieru, čiže rokovania boli úspešné. Vieme len toľko, že boli dohodnuté kráľovské zásnuby medzi kráľovským synom Šalamúnom a cisárskou dcérou Juditou. Tak sa problém vyriešil a nedošlo k vojne. Potom sa Lev IX. vrátil späť do Ríma,“ dodal s tým, že od tejto návštevy ubehlo takmer 1 000 rokov, kým naše územie navštívil pápež Ján Pavol II.: „Vtedy išlo o najväčšie stretnutie Slovákov na jednom mieste."