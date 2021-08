Medzinárodný festival v prešovskom Solivare: Nádhera, čo všetko dokážu vykúzliť z paličkovanej čipky

Nebudete vedieť, kam skôr pozrieť!

Na medzinárodnom festivale v prešovskom Solivare si môžu návštevníci prezrieť diela vytvorené paličkovaním čipky. Čipkári vystavujú svoje zaujímavé exponáty, napríklad rúška, šperky, obrazy či medenú čipkárku, ktorá je klenotom celej výstavy. Ako dlho sa tvoria jednotlivé kúsky a čo je pri výrobe najnáročnejšie?

Festival organizuje Soľnobanský čipkársky cech. „Organizujeme ho preto, aby sme ostatným čipkárom predviedli naše soľnobanské čipkované diela a na oplátku oni predvádzajú tie svoje,“ uviedla Jana Frajkorová z čipkárskeho cechu. Kedysi bola čipka súčasťou takmer každej lepšie situovanej domácnosti. Dnes má trochu iný charakter. „Používa sa napríklad na obrazy alebo šperky. Čipkovať sa dá takmer všetko,“ vysvetľuje s nadšením. Kreatívnu činnosť si zamilovali mnohí.

„Keď som bola maličká, boli okolo mňa samé čipkárky. Chceli ma to naučiť ako dievča, nemala som však záujem. Teraz som už v dôchodkovom veku. Som povďačná Barbore Šimkovej, že učila čipky a donútila ma k tomu, aby som prišla. Chytilo ma to a som rada, že mám v zime čo robiť. Teším sa, keď môžem svoj výtvor niekomu podarovať,“ prezradila čipkárka Anna Lukáčová z prešovskej mestskej časti Solivar.

Mateja Piscu z Krakovian (okr. Piešťany) zase naučila základy čipkovania mama. „Krakovianske čipky, typické pre náš región, ma naučila najlepšia čipkárka Oľga Valová. Máme svoje súkromné múzeum v Krakovanoch. Ženy, ktoré paličkujú každú stredu, sa to navzájom naučili. Čipkovanie je vášeň, oddych, je to niečo úžasné. Každý by to mal skúsiť,“ doplnil Pisca.

Dečka za týždeň

Na festivale sa pravidelne zúčastňovali čipkári z rôznych krajín sveta. Tento rok ho však ovplyvnila pandémia. ,,Navštívili ho len hostia z Poľska, Česka a Srbska. Spolu vystavujeme asi 500 diel od 24 autorov,“ pripomenula čipkárka z prešovského Solivaru, kde má čipka 400-ročnú tradíciu. Ona sama vytvorila obrovskú čipkárku z medi metódou paličkovania. „Podarilo sa mi to počas lockdownu a bola to poriadna dvojmesačná drina. Klasická čipkovaná dečka s priemerom 30 cm sa tvorí približne týždeň,“ uzavrela Frajkorová. Festival potrvá do soboty.