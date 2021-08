Online vyučovanie malo vážny dopad na mnohé deti: Organizácie preto vyzvali k očkovaniu

Fungovanie škôl je potrebné udržať čo najviac v prezenčnej forme aj s ohľadom na zachovanie duševného zdravia.

Na tlačovom brífingu s témou „Za otvorené školy“ to uviedla štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová. Spolu s viacerými organizáciami pôsobiacimi v oblasti duševného zdravia a inkluzívneho vzdelávania vyzvali k očkovaniu.

Jana Lednická zo Združenia zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) poznamenala, že druhá vlna spôsobila preskupenie dôvodov príchodu detí do ich zariadení. Ako vysvetlila, kým v minulosti išlo vo všeobecnosti o výchovno-vzdelávacie ťažkosti, tak od začiatku tohto školského roka evidovali emocionálne ťažkosti. Zaznamenali tiež príchody detí s úzkosťami, depresiami či príznakmi depresie aj detí so sebapoškodzovacími prejavmi či suicidálnymi myšlienkami. „Online svet má veľmi blízko k závislostiam. Máme mnoho klientov, ktorých rodičia nás začali oslovovať práve s ťažkosťami, lebo sa potrebovali poradiť, že ich dieťa je na počítači osem, desať hodín denne,“ povedala.

Ondrej Gallo z Nadácie pre deti Slovenska poukázal, že Slovensko bolo jednou z krajín, v ktorej boli školy najdlhšie zatvorené. To, že boli školy zatvorené tak dlho, považuje za obrovské zlyhanie. Vyzdvihol však tlak organizácií z oblasti školstva aj aktivity ministerstva školstva, aby sa táto situácia neopakovala.

„Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú v mnohých regiónoch odstrihnutí od ‚bežnej reality‘ a tam to dištančné vzdelávanie je náročné,“ vysvetlila Zuzana Tomšíková zo Združenia odborných učilíšť Slovenska. Podotkla, že aj keď spolu so špeciálnymi školami mohli s určitým obmedzením fungovať v prezenčnom režime, vyskúšali si aj dištančné vyučovanie. Podľa nej by malo byť primárnym cieľom všetkých vytvoriť bezpečné školské prostredie v záujme zachovania duševného zdravia a prezenčného vyučovania.

Za potrebu zaistiť psychickú pohodu všetkých aktérov v školách sa postavili aj predstavitelia Nadácie pre deti Slovenska, Asociácie súkromných poradenských zariadení, Asociácie školských psychológov, internetovej poradne IPčko, Projektu Rodič ľavou zadnou, Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku, Združenia odborných učilíšť Slovenska, špeciálnych škôl, a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska, Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní a Združenia zamestnancov CPPPaP.