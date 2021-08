Na víkend majú pripravených vyše 2000 vakcín: Mimoriadne sa v Trenčianskom kraji bude očkovať aj tu

Počas tretieho augustového víkendu budú v prevádzke obe veľkokapacitné očkovacie centrá v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK).

Ako informovala vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu TSK Elena Štefíková, mimoriadne sa bude očkovať aj v považskobystrickej Nemocnici s poliklinikou, kde v nedeľu 15. augusta od 8:00 do 10:00 bude k dispozícii druhá dávka vakcíny AstraZeneca.

V ten istý deň bude od 8:00 do 17:00 v prevádzke veľkokapacitné očkovacie centrum na trenčianskom výstavisku, kde je vytvorená kapacita pre 1 345 vakcín Janssen od spoločnosti Johnson&Johnson. „Už tradične budeme očkovať aj na Zimnom štadióne v Prievidzi, a to počas soboty vakcínou Comirnaty. Pripravených máme 500 dávok pre dospelých a 200 pre deti od 12 rokov," uviedla Štefíková s tým, že prevádzková doba prievidzského očkovacieho centra je od 8:00 do 15:00.

Zdôraznila, že v oboch župných veľkokapacitných očkovacích centrách očkujú aj bez objednania v systéme Národného centra zdravotníckych informácií. Pripomenula tiež, že osoby mladšie ako 18 rokov musia prísť na očkovanie spolu so zákonným zástupcom.