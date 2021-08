Policajný prezident Kovařík vracia úder: Vyšetrovateľka Santusová oklamala nadriadeného!

Policajný prezident prehovoril. Zastavenie zásahu vyšetrovateľky Diany Santusovej, ktorej tím zasahoval proti policajtom z NAKA, ale tiež prístup polície k protestom pred parlamentom a Prezidentským palácom si vyslúžili kritiku.

Predovšetkým za to prvé údajné pochybenie ho chce odvolávať opozícia. Ako to vidí samotný policajný prezident Peter Kovařík (54)? V stredu sa Kovařík rozhodol vziať iniciatívu do vlastných rúk a postavil sa pred verejnosť. V prípade zastavenia zásahu Santusovej tímu, ktorý hľadal dve osoby, podľa vlastných slov nemohol postupovať inak.

„Nemohol som nechať zásahovú jednotku konať. Ak by došlo napríklad k streľbe, bol by som braný na zodpovednosť ja,“ vysvetlil. „Vyšetrovateľka stiahla tento zásah a to, že ho stiahla, je dôsledkom toho, že nevedela, kde tieto osoby sú. Teraz sa vyhovára, že policajný prezident je zodpovedný za to, ako vykonala samotný zásah,“ uvádza Kovařík.

„Mám informáciu o tom, že oklamala svojho nadriadeného, a keby bola postupovala v súlade s predpismi, tak sme tu dnes nemuseli riešiť nejaký zásah,“ dodáva. Santusová rozoslala politikom list, v ktorom tvrdí, že na ňu boli nasadené obrazovo-zvukové prostriedky.

To pobúrilo vedenie polície a odmietol to nielen jej priamy nadriadený, dočasne poverený riaditeľ inšpekcie Peter Scholtz, ale aj minister vnútra Roman Mikulec. Je mimoriadne zarážajúce, že pani vyšetrovateľka prenáša celú vec do politickej roviny a píše politikom namiesto toho, aby prispela k objasneniu celej situácie svojou súčinnosťou v rámci interných postupov,“ reagoval na Santusovú Mikulec.