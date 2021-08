Od poslednej služby ho nik nevidel: Letecký záchranár Miro zmizol bez stopy! Zdrvená sestra prehovorila

Zmizol bez stopy! Lekár Miroslav Duraník (41) odslúžil 2. augusta službu v Žiline u leteckých záchranárov, no odvtedy ho nikto nevidel.

Do práce mal nastúpiť v pondelok, ale keď dlhšie nechodil, kolegovia zalarmovali príbuzných. Ani oni však nevedia, kde sa ich milovaný nachádza a o pomoc požiadali políciu aj záchranárov. Do práce mal opäť prísť tento pondelok, lenže sa neukázal, ani nedal nikomu o sebe vedieť.

„Volali mi jeho kolegovia, lebo neprišiel v pondelok do práce. Nedá sa mu dovolať, niet ho nikde. Vraj mal v pláne ísť na pár dní do zahraničia, zvykne chodiť do Chorvátska alebo Talianska,“ opísala zdrvená sestra Katarína. „Neozýva sa ani nám, netušíme, kde je. Býva sám v Bratislave. Oznámili sme to na polícii,“ dodala dúfajúc, že sa jej brat čoskoro nájde zdravý.

„Kolegovia kontaktovali rodinu po tom, čo nenastúpil do práce a nedá sa s ním spojiť,“ potvrdila hovorkyňa leteckej záchrannej služby Zuzana Turočeková. Po mužovi pátrajú už aj dobrovoľníci. „Preverujeme všetky stopy,“ povedal Štefan Farkaš z HAKA – Cielené pátranie po osobách. „Polícia po mužovi vyhlásila celoštátne pátranie,“ informovala polícia.