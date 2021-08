Medzinárodný úspech Bratislavčanky Veroniky: S fotkou jej miláčikov vyhrala prestížnu súťaž

Uspela v obrovskej konkurencii! Fotografke Veronike Shandor (29) z Bratislavy sa podarilo vyhrať medzinárodnú súťaž fotiek domácich miláčikov. Do tej sa zapojilo viac ako 2 500 fotiek z 52 krajín sveta.

Mladá Bratislavčanka z Dlhých dielov tak môže byť na svoje dve border kólie Nabu a Jada právom pyšná. Práve tie boli totiž na víťazných fotkách.

Cena pre najlepšieho medzinárodného fotografa domácich miláčikov (The International Pet Photographer of the Year Awards) sa udeľuje každoročne a u poroty zavážia aj tie najmenšie detaily. Súťažiaci posielajú fotky do štyroch rôznych kategórií - akcia, portréty, ľudia a psy a voľná kategória. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

V súčte bodov vyhrala medzi profesionálnymi fotografmi práve Veronika (29). „Keď som sa to dozvedela, najskôr som si musela ľahnúť a upokojiť sa, potom mi vyšla aj slzička šťastia. Nie som však typ, ktorý dlho lieta v oblakoch, preto som si povedala, že musím ísť ďalej,“ opisuje jedinečné pocity mladá Bratislavčanka. Najviac času jej zabrala fotka psíkov na rebríku, pri jej úprave strávila 12 hodín, dostať psíky do potrebnej pózy bola totiž fuška.

Kariéra po výpovedi

O súťaži sa dozvedela vďaka kamarátke zo zahraničia a s prihlásením neváhala ani chvíľu. Fotografovaniu sa venuje už nejaký čas - svojho prvého psíka menom Nabu začala fotiť na prechádzkach už pred šiestimi rokmi. Keď jej prišiel do života druhý pes Jada, začala rozmýšľať o tom, ako fotiť profesionálnejšie.

„Začala som skúmať, či o to vôbec má niekto záujem. Rok som si budovala dobré meno, potom som dala výpoveď z práce a išla do toho naplno,“ vysvetľuje Veronika. Profesionálne fotky domácich miláčikov sú však podľa nej na Slovensku stále iba v plienkach. V zahraničí však ide o zabehnutý biznis.

Veronikiným cieľom je preto pevne sa adaptovať na domácej pôde. „Za hranicami robím aj fotokurzy a o moje služby je záujem. Mám pocit, že na Slovensku si psíky konečne začínajú vážiť viac,“ myslí si Veronika a dúfa, že ju fotenie domácich miláčikov bude baviť aj naďalej.

2020

International Pet Photographer - Member‘s choice winner

Tokyo international photo awards (TIFA) - Gold (zlatá medaila)

RISE - Strieborná a bronzová medaila

2021