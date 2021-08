Aj vy stále pochybujete? Toto je 5 najčastejších dôvodov, prečo ľudia odmietajú očkovanie

Ministerstvo zdravotníctva SR prináša vysvetlenia k piatim najčastejším dôvodom, prečo ľudia odmietajú očkovanie.

Dôvody, pre ktoré niektorí ľudia váhajú s očkovaním proti COVID-19, pozná rezort z prieskumov verejnej mienky, ale aj z monitoringu a analýz sociálnych sietí. Opakujúce sa dôvody sú rýchlosť vývoja vakcín, strach z vedľajších a dlhodobých neznámych účinkov, zdravotné prekážky či pocit, že očkovanie mladí ľudia nepotrebujú.

Rezort zdravotníctva v súvislosti s tým, že sa vakcíny „vyvinuli príliš rýchlo“, apeluje na to, že technológia, na ktorej sú mRNA vakcíny postavené, bola vyvíjaná už od 90. rokov minulého storočia. Pre urgentnosť bol proces schvaľovania vakcín zjednodušený, avšak nie na úkor bezpečnosti. S tým súvisí aj podmienečná registrácia vakcín, ktorá však neznamená, že vakcíny sú „experimentálne“. Je to štandardný postup a na Slovensku sa používa ďalších 114 liekov, ktoré sú v podmienečnej registrácii.

Ďalším dôvodom, prečo ľudia s očkovaním váhajú, je strach z vedľajších účinkov. Ministerstvo podotklo, že masívne očkovanie po celom svete potvrdilo to, čo ukazovali klinické skúšania, teda, že sú vakcíny bezpečné. Vedľajšie účinky majú takmer vždy podobu krátkodobých nepríjemností. Takisto nie je podľa rezortu opodstatnený strach z neznámych dlhodobých účinkov, nakoľko tie sú pri vakcínach vo všeobecnosti raritné. Rovnako nie je dôvod obávať sa, že by sa niektoré vedľajšie účinky mohli objaviť až po rokoch, všetky zložky vakcíny totiž opustia telo po niekoľkých dňoch. Na dobrovoľníkoch sa rôzne mRNA vakcíny testovali už posledné tri roky a nie je známy žiadny prípad dlhodobých vedľajších účinkov.

Vo všeobecnosti tiež platí, že kontraindikácií, teda prekážok pre očkovanie proti COVID-19 je veľmi málo. Chronické ochorenia a vysoký vek nielenže nie sú prekážkou pre očkovanie, ale naopak, sú dôvodom navyše, prečo sa dať očkovať čo najskôr. Ministerstvo tiež upozorňuje na to, že aj pre mladých a zdravých ľudí sú riziká vyplývajúce z ochorenia COVID-19 vyššie ako riziká spojené s očkovaním. Pri Delta variante dáta zo zahraničia ukazujú, že viac mladých ľudí končí v nemocnici, čo súvisí aj s tým, že starší ľudia sú vo väčšej miere zaočkovaní. „Mladý a zdravý človek by sa však nemal očkovať len kvôli sebe, ale aj pre to, aby nenakazil nikoho vo svojom okolí,“ dodal rezort.