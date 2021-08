Obhajca Kočnera Mandzák: Závery znaleckého posudku sú irelevantné, motáky nepísal môj klient

Obžalovaný Marian Kočner nenapísal motáky, pre ktoré čelí obžalobe pred Okresným súdom (OS) Bratislava 1. Po odročení stredajšieho pojednávania to médiám uviedol jeho obhajca Michal Mandzák.

"Závery znaleckého posudku sú pre nás zjavne irelevantné. Obsah motáku nič nevypovedá o predmete skutku. Predmetom skutku nie je falšovanie, ale navádzanie svedka Romana Osuského (bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby)," zareagoval Mandzák. OS Bratislava 1 v stredu čítal okrem iného posudok písmoznalca.

Obsah motáku je podľa Mandzáka v prospech obhajoby. "Z hľadiska tohto súdneho konania motáky nie sú podstatné. Naďalej tvrdím, že motáky neboli písané mojim klientom, to je jeho stanovisko. Nemá význam v tomto konaní sa vyvíjať v ťažkom písmoznaleckom dokazovaní, pretože aj tak by to nič nemenilo na danej veci,“ zdôraznil advokát.

OS Bratislava I odročil v stredu hlavné pojednávanie s obžalovaným podnikateľom Marianom Kočnerom v kauze motákov na 27. októbra. Na odročenom procese by mal vypovedať advokát Andrej Šabík. Predseda senátu OS Bratislava I ešte zváži, či na októbrové pojednávanie predvolá aj bývalého šéfa Národnej kriminálnej agentúry Branislava Zuriana, ktorého mal na jeseň 2018 o motákoch informovať exsiskár Peter Tóth.