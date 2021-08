Prokurátor Kuruc na súde s Kováčikom: Čo povedal vo veci prípravy vraždy Čurillu?

Niekdajšieho šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa, ktorý bol podozrivý z prípravy vraždy vyšetrovateľa Jána Čurillu, označil bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik familiárne ako "Lajka".

Vyplýva to zo stredajšej výpovede riaditeľa odboru všeobecnej kriminality na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Vladimíra Kuruca pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) vo veci obžalovaného Dušana Kováčika.

"Od obžalovaného, ako špeciálneho prokurátora, som dostal ako riaditeľ odboru pokyn, aby som trestnú vec Jána Čurillu pridelil na vybavenie, čo som aj urobil. Obžalovaný sa ma potom s odstupom času pýtal, či som to už urobil a komu som vec pridelil," uviedol Kuruc s tým, že Dušan Kováčik od neho nikdy nežiadal nič neštandardné. Podľa obžaloby mal Dušan Kováčik "vyniesť" Makóovi informácie zo spisu vo veci prípravy vraždy Čurillu, kde bol v minulosti trestne stíhaný.

Dušan Kováčik čelí tiež obžalobe za to, že mal za úplatok 50.000 eur zariadiť v júli 2017 nepodanie sťažnosti po prepustení údajného bosa Ľubomíra Kudličku z väzby. Kuruc sa vtedy nachádzal na dovolenke v Chorvátsku. "Nemám žiadnu vedomosť o tej trestnej veci. Nikto ma na dovolenke nekontaktoval a ani v tejto veci so mnou nič nekonzultoval. Po návrate z dovolenky som túto vec neriešil, keďže nepatrila do agendy môjho oddelenia," zdôraznil. Kuruc bol v tom čase vedúcim oddelenia korupcie na ÚŠP.

Svedok potvrdil, že v zasadačke ÚŠP bola predtým, než začalo súdne konanie s Dušanom Kováčikom, zvolaná porada. "Na poradu boli zvolaní prokurátori a administratívni pracovníci ÚŠP, ktorých terajší špeciálny prokurátor uviedol, že sa medzi sebou nemajú rozprávať o trestnej veci obžalovaného. Aby pre prípad ich vypočúvania v pozícii svedkov nedochádzalo k posúvaniu informácií," dodal s tým, že nepozná dôvod, prečo je v tejto veci svedkom.

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Tvrdí, že je nevinný.