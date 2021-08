Výpoveď Čižnára na súde s Kováčikom: Na otázku sudkyne odpovedal, že na niečo také si nespomína

Bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár si nespomína, že by adresoval ministerke spravodlivosti podnet s upozornením na nezákonnosť postupu sudcu pre prípravné konanie pri prepustení údajného bosa Ľubomíra Kudličku z väzby v roku 2017.

Uviedol to počas stredajšej svedeckej výpovede pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v rámci procesu s Dušanom Kováčikom, ktorý čelí obžalobe z viacerých trestných činov.

„Pre odstup času si nepamätám, že by prišlo zo strany Generálnej prokuratúry (GP) SR k vyhotoveniu konkrétnej písomnosti, ktorá by bola adresovaná inému orgánu ako Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) vo vzťahu k doriešeniu spôsobu, akým bol Kudlička z väzby prepustený,“ povedal Čižnár.

Na GP SR takýto podnet vyhotovili a adresovali ministerstvu spravodlivosti, priblížila samosudkyňa Pamela Záleská. Prokuratúra v ňom mala vysvetľovať situáciu, keď prišlo k prepusteniu Kudličku z väzby na slobodu. „Ako generálny prokurátor ste konštatovali, že uznesenie sudcu pre prípravné konanie bolo nezákonné,“ doplnila sudkyňa.

Čižnára sa spýtala, prečo bol aktívny pri upozorňovaní na nezákonnosť postupu sudcu. „Nepamätám si na to, že by som vyhotovoval vyjadrenie alebo podnet adresovaný ministerke spravodlivosti SR s upozornením na nezákonnosť postupu sudcu pre prípravné konanie,“ vypovedal predtým, než mu sudkyňa umožnila nahliadnutie do písomnosti.