Bývalý generálny prokurátor Čižnár na súde s Kováčikom: Po prepustení Kudličku ho zaujímala jedna vec

Bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár sa v roku 2017 pýtal vtedajšieho špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, prečo nebola po prepustení údajného bosa takáčovcov Ľubomíra Kudličku z väzby podaná sťažnosť.

Čižnár to uviedol počas stredajšej výpovede pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v rámci procesu s Dušanom Kováčikom, ktorý mal podľa obžaloby za prepustenie Kudličku z väzby inkasovať 50.000 eur. Dušan Kováčik čelí obžalobe z viacerých trestných činov.

„Spýtal som sa pána Dušana Kováčika, či je to pravda, povedal mi, že áno. Pýtal som sa, prečo nebola podaná sťažnosť, pretože ja by som ju podal,“ uviedol s tým, že to vtedy konštatoval bez znalosti spisu. Odmietol, že by nastala medzi nimi ostrá hádka. „Vôbec nie. Zvýšil som hlas, ale to je vždy môj prejav, keď sa mi niečo nepáči,“ zdôraznil.

Dušan Kováčik mu mal povedať, že vo veci Kudličku bola veľmi slabá dôkazná situácia. „Bolo to potvrdené aj uznesením súdu. Súd pomerne ironicky skonštatoval, že sa doteraz nedokázalo, čo mala tá skupina urobiť. Potvrdzovalo to slová pána Dušana Kováčika, že skutkový stav bol počas prepustenia veľmi slabý,“ zdôraznil.

Ako ďalej tvrdí, proces, ktorý predchádzal prepusteniu Kudličku z väzby, nebol nikdy spochybnený. „Pán Dušan Kováčik si osvojil právny názor sudcu pre prípravné konanie, ktorý prepúšťal Kudličku. Nikto doteraz nepovedal, že prepustenie ako také nebolo v súlade so zákonom,“ podotkol.