Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti v júli výrazne klesol: Dôvod je jasný

Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti na Slovensku v júli klesol na 36,8 tisíca. Oproti júnu išlo o pokles o 42,1 tisíca poberateľov dávky.

V minulom mesiaci totiž Sociálna poisťovňa už nevyplácala nezamestnaneckú dávku tým osobám, ktorým sa obdobie poberania dávky predĺžilo o dva mesiace. Minulý mesiac v porovnaní s júlom minulého roka dostalo dávku v nezamestnanosti o 32,3 tisíca osôb menej. Aj tento medziročný pokles súvisí s tým, že vlani v júli sa predlžovalo podporné obdobie v nezamestnanosti. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

Vláda v polovici marca tohto roka schválila nariadenie, podľa ktorého mohli nezamestnaní dostávať dávku v nezamestnanosti o dva mesiace dlhšie, maximálne však za obdobie do 31. mája tohto roka. Ak boli poistenci naďalej vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, začalo im podporné obdobie opätovne plynúť od 19. marca tohto roka. Dávku v nezamestnanosti mohli poistenci poberať ďalšie dva mesiace, od 19. marca do 18. mája tohto roka, ak boli nepretržite evidovaní na úrade práce. Ak poistenci neboli vedení v uvedenej evidencii, podporné obdobie im začalo opätovne plynúť odo dňa zaradenia do evidencie na úrade práce.